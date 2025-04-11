В Истре проходит масштабная модернизация четырех объектов теплоснабжения

В Истре идет масштабная модернизация сразу четырех объектов теплоснабжения. В рамках госпрограммы проводится реконструкция с заменой всего оборудования на трех котельных и капитальный ремонт теплотрассы, сообщает пресс-служба администрации округа.

Такого объема работ не проводилось со дня основания Дедовска. Сегодня в рамках рабочего выезда проинспектировала ход работ на котельных № 2 и 8, а также на участке теплосети.

Первый объект — котельная № 2 на улице Красный Октябрь. Она эксплуатируется с 1965 года и снабжает теплом и горячей водой более 10,4 тыс. жителей, а это 49 МКД и 12 социально-значимых объектов, в том числе школы, ФОК и больница. За 60 лет эксплуатации оборудование серьезно износилось и морально устарело. Частые поломки провоцировали аварийные ситуации и вынужденные остановки работы котлов.

В ходе модернизации на объекте будут заменены все 3 котла на современные, отечественного производства, мощностью 9,0 Мвт каждый. Один котел уже привезли на котельную, поставка 2-х других ожидается в мае–июне. Также уже завезены новые теплообменники, а скоро поступят ещё насосы и газовое оборудование. Замена котлов будет проходить поэтапно. В настоящее время проводится демонтаж 1-го котла и насосов для последующей установки нового. После этого начнется демонтаж и установка остального оборудования, в том числе и 2-х других котлов.

Котельная же № 8 на улице Гагарина эксплуатируется с 1985 года, снабжает теплом и горячей водой почти 8 тысяч жителей: 49 МКД и 4 социально-значимых объекта. В ходе реконструкции на котельной заменят все 5 котлов, также на отечественные. Завод-поставщик уже практически изготовил котлы и скоро они будут доставлены на котельную вместе с другим оборудованием.

Вместе с реконструкцией котельной № 8 в этом году в рамках госпрограммы будет проведен и капремонт тепловых сетей. Самый высокоаварийный и изношенный участок, общей протяженностью 3 км. в двухтрубном исчислении был включен в госпрограмму, и на данный момент подрядная организация уже приступила к работам.

Вместо изношенных труб будут проложены современные в пенополиуретановой изоляции, обладающие повышенной теплопроводностью. Срок эксплуатации таких труб минимум 50 лет.

Все работы на тепловых сетях будут выполнены к новому отопительному сезону, реконструкцию котельных № 1 и 2 планируется завершить в 2026 году, а № 8 — до 2027 года.

Как итог — в общей сложности реконструкция объектов улучшит качество теплоснабжения для более чем 20,5 тыс. жителей Дедовска, а также повысит надежность работы всей системы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев, что для Подмосковья очень важно рассчитаться за работу с подрядными организациями, занятыми обслуживанием котельных и сетей теплоснабжения, так как в 2025 году предстоят мероприятия по модернизации этих сетей.

«Обращаю внимание глав, что после сдачи объектов нам очень важно рассчитаться с подрядчиками, чтобы не было западаний. Важно, чтобы в следующем, еще более масштабном году по модернизации теплоснабжения, могли опираться на тех, кто умеет вести и грамотно планировать эту работу как на котельных, так и на сетях разного назначения», — сказал Воробьев.