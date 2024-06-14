В Истре появились контейнеры для строительного мусора

В городском округе Истра по четырем адресам установили площадки по приему строительного мусора. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

«Было принято решение установить бункеры для мусора непосредственно вблизи строительных рынков и магазинов, чтобы люди, каждый раз покупая новый материал для ремонта, могли тут же выбросить ненужный. В Истре стартовал пилотный проект, мы надеемся, что он получит свое распространение и в других округах. Собственник рынков или транспортная компания самостоятельно может контролировать наполняемость контейнеров, а видеокамеры отслеживают все процессы. Также перед установкой тары вблизи строительных рынков учитывается наличие отдельного въезда для спецтехники, охраны и подъезда с твердым покрытием», — сообщил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

В Истре контейнеры под строительный мусор появились по адресам: с. Павловская Слобода, ул. Ленина, д.№ 83А; д. Юрьево, уч. 61А; п. Октябрьской фабрики, д № 21; п. Курсаково, д. № 71.

Запрещено выбрасывать в строительные контейнеры: грунт, продукты питания, электрооборудование, трупы животных, бытовой мусор, жидкие отходы, крупногабаритный мусор (диван; кровать).

За несанкционированный сброс строительных отходов законодательством РФ предусмотрен штраф в размере до 200 тыс. рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.