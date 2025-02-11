В Истре обсудили планы благоустройства дворовых территорий

В Истре провели рабочее совещание по проведению в текущем году комплексного благоустройства дворовых территорий, сообщили в пресс-службе округа.

В адресный перечень 2025 года, который верстался на основе обращений жителей округа, поступавших в том числе и во время встреч в формате «выездных администраций», вошли 11 дворовых территорий.

Работа по комплексному благоустройству территорий начнутся в мае, при наступлении благоприятных погодных условий.

Во дворах, вошедших в адресный перечень, заменят асфальтовое покрытие вдоль проездов жилых домов и на парковочных местах, проведут работу по освещению и озеленению, при необходимости заменят старые лавочки и урны на новые.

В целом за 5 лет на территории муниципального округа Истра уже благоустроено 56 дворов, что составляет почти 20% от общего количества. Кроме того, за этот период были установлены и 32 новые детские игровые площадки разной площади.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.