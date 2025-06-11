В Истре обследовали системы электроснабжения

В муниципальном округе Истра обследовали системы электроснабжения в более 180 МКД за май, сообщает пресс-служба администрации округа.

В Истринском муниципальном округе продолжается активная работа по модернизации систем электроснабжения в многоквартирных домах. За май специалисты двух организаций провели комплексное обследование более 180 многоквартирных домов.

МБУ «ЖКУ м.о. Истра» выполнило значительный объем работ. В 139 домах были заменены 518 светильников и отремонтировано 163 погонных метра сети освещения. Сейчас специалисты готовятся к новым задачам на текущую неделю:

Д. Павловское, д.15 — осмотр электрощитов на этажах;

Ст. Манихино, ул. Железнодорожная, д. 10 — замена выключателей;

Г. Дедовск, ул. Центральная площадь, д. 1 — замена светильников;

Г. Дедовск, ул. Красный Октябрь, д. 4 — замеры напряжения на вход в дом.

АО «Истринская теплосеть» также внесла свой вклад в обновление электроснабжения. За месяц специалисты компании обследовали системы электроснабжения в 42 домах, заменили 73 светильника и отремонтировали 120 погонных метров сети освещения. В ближайшее время запланированы следующие работы на текущую неделю:

г. Истра, ул. Советская, д. 32А — ремонт сети освещения;

г. Истра, ул. Юбилейная, д.12 — замена светильника.

Также проведут монтаж электропроводки для подключения оборудования КИП.

Обе организации продолжают ежедневно выполнять электромонтажные работы по заявкам жителей.

По всем вопросам вы можете обратиться в компании:

Круглосуточная диспетчерская служба МБУ «ЖКУ м.о. Истра»:

8 (498) 317-73-28

8 (995) 794-20-92

Круглосуточная диспетчерская УК АО «Истринская теплосеть»:

8 (991) 650-68-80

8 (977) 115-76-74

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