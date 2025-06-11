В Истре обследовали системы электроснабжения
Фото - © пресс-служба администрации
В муниципальном округе Истра обследовали системы электроснабжения в более 180 МКД за май, сообщает пресс-служба администрации округа.
В Истринском муниципальном округе продолжается активная работа по модернизации систем электроснабжения в многоквартирных домах. За май специалисты двух организаций провели комплексное обследование более 180 многоквартирных домов.
МБУ «ЖКУ м.о. Истра» выполнило значительный объем работ. В 139 домах были заменены 518 светильников и отремонтировано 163 погонных метра сети освещения. Сейчас специалисты готовятся к новым задачам на текущую неделю:
- Д. Павловское, д.15 — осмотр электрощитов на этажах;
- Ст. Манихино, ул. Железнодорожная, д. 10 — замена выключателей;
- Г. Дедовск, ул. Центральная площадь, д. 1 — замена светильников;
- Г. Дедовск, ул. Красный Октябрь, д. 4 — замеры напряжения на вход в дом.
АО «Истринская теплосеть» также внесла свой вклад в обновление электроснабжения. За месяц специалисты компании обследовали системы электроснабжения в 42 домах, заменили 73 светильника и отремонтировали 120 погонных метров сети освещения. В ближайшее время запланированы следующие работы на текущую неделю:
- г. Истра, ул. Советская, д. 32А — ремонт сети освещения;
- г. Истра, ул. Юбилейная, д.12 — замена светильника.
Также проведут монтаж электропроводки для подключения оборудования КИП.
Обе организации продолжают ежедневно выполнять электромонтажные работы по заявкам жителей.
По всем вопросам вы можете обратиться в компании:
Круглосуточная диспетчерская служба МБУ «ЖКУ м.о. Истра»:
Круглосуточная диспетчерская УК АО «Истринская теплосеть»:
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