В Истре модернизируют котельную №3 в Новопетровском

Модернизация котельной №3 продолжается в селе Новопетровское муниципального округа Истра. Объект 1969 года постройки обслуживает более 2 тыс. жителей, работы ведутся по государственной программе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Котельная, введенная в эксплуатацию в 1969 году, обеспечивает теплом и горячей водой 2068 жителей. Работы на объекте АО «Истринская теплосеть» находятся в активной стадии. Подрядчик обновляет оборудование, чтобы повысить надежность и качество теплоснабжения.

На объекте установили три новых котла и шесть теплообменников: три для системы отопления и три для горячего водоснабжения. Смонтированы два насоса на ГВС и два сетевых насоса на отопление, новые ГРУ и система химводоочистки. Также выполнен монтаж всех внутренних трубопроводов котельной.

Оборудование оснащено современной автоматикой, сейчас специалисты проводят пусконаладочные работы. После завершения настроек котельная выйдет на полную автоматическую мощность.

Параллельно запланирован капитальный ремонт здания: обновят кровлю, стены, потолки и полы, заменят оконные блоки. В текущем отопительном сезоне котельная уже работала на обновленном оборудовании.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал три элемента подготовки домов к зиме: это котельные, теплотрассы и состояние жилых домов.

«У нас есть три слагаемых, которые, я очень надеюсь, мы понимаем. Первое — это подготовка самой котельной. Это модернизация котла и всего, что с этим связано, — водоподготовки, теплообменников», — сказал Воробьев.