В Истре активно устраняются последствия снежного циклона

В расчистке дворов и общественных пространств на территории округа Истра задействовано более 70 единиц различной коммунальной техники муниципальных бюджетных учреждений и подрядных организаций, а также около 450 коммунальных рабочих, сообщает пресс-служба администрации округа.

Условия расчистки территории сейчас крайне сложные, даже сложнее, чем во время «Фрэнсиса». Это и рабочие дни, и повышенный траффик на дорогах, и погодные условия, когда коммунальным службам приходиться возвращаться на ранее прочищенную локацию для повторной очистки.

Сейчас в расчистке дорог задействовано свыше 60 единиц различной техники: комбинированных дорожных машин, тракторов и погрузчиков. Помогают представители местного отделения «Молодой гвардии Единой России».

В муниципальном округе достаточно разветвленная сеть автодорог, насчитывающая более 1 тыс. км, около 200 населенных пунктов, свыше 300 дворовых территорий, тысячи подъездов многоквартирных домов.

Коммунальные и дорожные службы одновременно и одномоментно везде убрать снег не могут, для этого разработаны и внедрены специальные регламенты уборки. Ознакомиться с приоритетностью данных работ можно по ссылке.

«Уважаемые жители и гости округа! Работа продолжается в усиленном режиме, однако важно учитывать сложные условия. Если есть такая возможность, временно откажитесь от транспорта. Кроме того, если ваш автомобиль мешает проезду спецтехники, то просьба его перепарковывать, так как все это напрямую влияет на качество и время уборки. 112 — телефон круглосуточной единой диспетчерской службы», — обратилась к жителям глава м. о. Истра Татьяна Витушева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки», — сказал Воробьев.

