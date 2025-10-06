В Химках провели смотр коммунальной техники перед зимним сезоном

Традиционный смотр коммунальной техники провели в Химках. Глава городского округа Елена Землякова вместе с заместителем по благоустройству Александром Титовым и заместителем по ЖКХ Александром Сорокиным оценила готовность служб к зимнему сезону. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Нужно много работать над качеством уборки, делать ее вовремя и тщательно», — сказала глава городского округа Елена Землякова.

Для уборки снега и наледи с общественных территорий, дорог и тротуаров в МБУ «Объединенное городское хозяйство» подготовили 125 машин: автогрейдеры, тракторы, погрузчики, самосвалы, манипуляторы, автовышки и экскаваторы (с учетом подрядных организаций).

Уборку дворовых территорий осуществляют управляющие компании. Например, УК «Жилищник» разбила свои территории на восемь участков и закрепила за каждым специалистов и технику.

Директор управляющей компании Илья Малкин отметил, что по сравнению с прошлым годом количество машин увеличили на 30%. Зимой дворы будут убирать 74 единицы техники, 62 единицы малой механизации и 850 дворников. За очистку крыш, среди которых 530 скатных и 923 плоских, возьмутся 102 бригады.

Противогололедные материалы уже закуплены. Дворники обеспечены спецодеждой, инвентарем и инструментами.

Осенью в муниципалитеты Подмосковья поступило 350 единиц техники от регионального правительства. В «Химкинский водоканал» направили каналопромывочную машину для очистки ливневых сетей.

До конца года планируют получить еще одну такую машину, два илососа и три автомобиля-мастерские на базе ГАЗон Next.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность модернизации системы ЖКХ в регионе.

«Прошлая зима была сложной, с низкими температурами, были аварии, поэтому мы предусмотрели достаточно масштабную программу модернизации ЖКХ. Эта зона ответственности муниципальных и региональных органов власти — одна большая магистраль. Кроме того, мы реализуем концессионные соглашения в партнерстве с „Газпромом“», — рассказал Воробьев.