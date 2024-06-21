В Химках отремонтируют почти 100 подъездов

В городском округе Химки в этом году отремонтируют 92 подъезда, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

На следующей неделе приступят к ремонту по 7 адресам. Работы проведут в Сходне, Новогорске и Новых Химках. Об этом доложил в ходе общегородского совещания заместитель главы городского округа Денис Юрков.

Ремонтные работы проведут в многоквартирных домах Сходни на улицах Первомайская, Чапаева, Тюкова и в Банном переулке. В Новогорске строительные бригады приступят к модернизации подъездов в домах № 1 и № 6. В Новых Химках ремонт пройдет на улице Строителей в доме № 7А.

«Приступили к ремонту подъездов. Ведем работы по замене входных групп, ремонту полов с восстановлением плиточного покрытия, потолков, покраске стен, замене почтовых ящиков, осветительных приборов и оконных блоков», — рассказал Юрков.

Всего в этом году в Химках капитально отремонтируют 92 подъезда. Ремонтные работы пройдут в 27 многоквартирных домах городского округа. Контроль осуществляют депутаты округа совместно с председателями Советов домов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе „валять дурака“, работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.