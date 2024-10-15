В Химках объявлен конкурс на строительство очистных сооружений

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству локальных очистных сооружений поверхностного стока на р. Грачевка и руч. Встречный в городском округе Химки, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству локальных очистных сооружений поверхностного стока на р. Грачевка и руч. Встречный, по адресу: Московская область, г. о. Химки, в районе Ленинградского шоссе, ул. Панфилова, пр. проезда № 6010, Куркинского шоссе и МКАД». Планируется построить очистные сооружения производительностью 20 750 куб. метров в сутки.

«Работы по данному этапу планируется завершить в 2025 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета городского округа Химки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.