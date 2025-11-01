В Химках модернизируют центральные тепловые пункты

сегодня в 14:26

В Химках реализуется программа по реконструкции объектов теплоснабжения. Один из важнейших аспектов — модернизация центральных тепловых пунктов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Специалисты «ТСК Мосэнерго» оснащают тепловые пункты устройствами аварийного ввода резерва. Они позволяют за несколько секунд возобновить подачу теплоснабжения при скачке электроэнергии.

Для плавной и безопасной работы всего оборудования на ЦТП также устанавливают шкафы управления электродвигателями с устройством плавного пуска.

Новым оборудованием уже оснастили 12 тепловых пунктов на улицах Строителей, Молодежная, Панфилова, Бабакина, Юбилейный проспект и Куркинское шоссе. Прямо сейчас монтажные работы ведутся на улицах Машинцева, Пожарского и Молодежная.

Всего в рамках инвестиционной программы «ТСК Мосэнерго» запланирована модернизация 33 центральных тепловых пунктов. Это позволит повысить надежность работы всей системы и минимизировать риск аварий.

Всего в рамках трехлетней инвестиционной и ремонтной программы «ТСК Мосэнерго» в Химках заменят 42 участка теплосети. Качество теплоснабжения улучшится в 889 многоквартирных домах, в которых проживают более 200 тысяч жителей.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области с 2024 по 2027 год планируется модернизировать еще 24 очистных сооружения.

«В регионе 630 очистных сооружений, в том числе 60 крупных, которые обслуживают города. С 2018 года мы занимаемся их обновлением, приводим к современным стандартам», — сказал Воробьев.