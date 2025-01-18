В Химках модернизировали 29 километров теплосетей

В рамках инвестиционной программы за прошлый год специалисты «ТСК Мосэнерго» установили узел учёта на магистральной тепловой сети на улице Школьная, реконструировали инженерно-технические средства, заменили 49 насосных оборудований, шесть теплообменных аппаратов и обновили более 40 запорно-регулирующих арматур. Кроме того, в городе модернизировали узлы газа на котельных, системы диспетчеризации в тепловых пунктах и системы пожарной сигнализации.

Всего в округе 460 километров сетей водоснабжения — более 200 километров магистралей, 140 километров отопительных труб и 117 сетей горячего водоснабжения. Водой обеспечивают более тысячи домов — это около 260 тысяч жителей. Для надёжной подачи в городе установлено 29 байпасов.

В рамках трёхлетней инвестиционной программы «ТСК Мосэнерго» заменят в Химках более 42 участка теплосети протяжённостью более 26 километров. Работы по замене сетей завершат уже в этом году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность модернизации системы ЖКХ в регионе.

«Прошлая зима была сложной, с низкими температурами, были аварии, поэтому мы предусмотрели достаточно масштабную программу модернизации ЖКХ. Эта зона ответственности муниципальных и региональных органов власти — одна большая магистраль. Кроме того, мы реализуем концессионные соглашения в партнерстве с „Газпромом“, — рассказал Воробьев.