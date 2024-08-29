В городском округе Лотошино объявлен конкурс на реконструкцию котельной № 16

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции котельной № 16 в городском округе Лотошино Московской области. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по реконструкции объекта капитального строительства по мероприятию: «Реконструкция котельной № 16 по адресу: Московская область, г. о. Лотошино, с. Микулино, ул. Микрорайон, д. 19 (в т. ч. ПИР)». Установленная производительность котельной — 4,20 МВт.

«Выполнение работ планируется завершить в 2025 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Лотошино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил все дома подготовить к осенне-зимнему сезону до октября. К новому отопительному сезону проинспектируют и приведут в порядок не только инженерные коммуникации, но и подъезды, подвалы, чердаки, крыши и фасады многоквартирных жилых домов.

«В каждом нашем муниципалитете идет масштабная программа модернизации системы теплоснабжения к осенне-зимнему периоду. Она состоит из трех слагаемых: 1-е — котельная, 2-е — сети, 3-е — многоквартирные дома», — сказал губернатор.