В городском округе Коломна 24 сентября начали подавать тепло

С 24 сентября тепло поэтапно подают во внутридомовые системы городского округа Коломна. В первую очередь отопление включают в больницах, поликлиниках, школах, детских садах и других социальных учреждениях — по заявкам их руководителей и с учетом технических возможностей котельных. Затем последовательно подключат 1822 многоквартирных дома, чтобы обеспечить стабильную подачу тепла.

В управлении ЖКХ администрации округа сообщили, что все 118 котельных прошли проверку и готовы к отопительному сезону. Также подготовлены сети водоснабжения и водоотведения.

После летнего перерыва и профилактических работ возможны недостаточный прогрев, прорывы труб и другие нештатные ситуации. О них можно сообщить в диспетчерские службы: МУП «Тепло Коломна» — +7 (496) 612-56-71; ООО «ДГХ» — +7 (496) 613-65-00; ООО «РЭУ» (Озеры) — +7 (496) 704-50-59; ЕДДС — +7 (496) 612-87-05.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что, согласно дорожной карте, все планируемые работы по теплоснабжению должны быть закончены до 1 сентября.

«До 15 сентября все системы должны быть заполнены. Напоминаю, конец сентября — начало октября достаточно холодные, и систему нужно иметь в полной боевой готовности и не допустить каких-либо сбоев», — отметил губернатор.