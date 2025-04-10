В Электростали прошла выездная администрация

В г. о. Электросталь в молодежном центре состоялся выездной прием жителей восточного микрорайона, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По сложившейся традиции в нем приняли участие глава города Инна Юрьевна Волкова, ее заместители, специалисты различных направлений, а также руководители управлений.

Жителям подобный формат встреч нравится, ведь получить разъяснения можно сразу же и буквально из первых рук.

На этот раз жильцы поднимали вопросы о начале ремонта подъездов, фасадов и балконов, а также о благоустройстве общественных пространств, дворов и народных троп.

Все обращения были зафиксированы. На часть из них удалось ответить сразу, в то время как на запросы, требующие дополнительной проработки, жители получат письменные ответы.

Такие встречи проходят на постоянной основе и позволяют наладить прямое взаимодействие с главой города и с заместителями Главы администрации г. о. Электросталь.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.