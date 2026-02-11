В Электростали пройдет реализация масштабных проектов в сфере ЖКХ
Фото - © Администрация г.о. Электросталь
В этом году в Электростали при поддержке Губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева реализуют масштабные проекты в сфере ЖКХ. Эти мероприятия повысят качество коммунальных услуг, которыми каждый день пользуются жители, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
На 2026 год запланировано строительство и ввод в эксплуатацию пяти блочно-модульных котельных, которые обеспечат стабильное тепло в разных частях округа:
— БМК на 3 МВт в п. Фрязево на ул. Советская;
— БМК на 5 МВт в п. Елизаветино на ул. Набережная;
— БМК на 2,1 МВт в с. Иванисово на ул. Центральная Усадьба;
— БМК на 15 МВт на пр-д Восточный;
— БМК на 35 МВт в п. Всеволодово, мкр. Центральный;
Будет отремонтировано 6,8 км сетей с высокой степенью износа, чтобы сократить вероятность аварий. Работы охватят следующие участки:
— от ул. Золотухи до ул. Юбилейная;
— от ул. Восточная до Восточного пр-д;
— ул. К. Маркса, ул. Октябрьская и ул. Захарченко;
— ул. Спортивная, ул. Корнеева, ул. Загонова и ул. Мичурина;
— п. Новые Дома.
Проведут работы по строительству нового водозаборного узла в д. Есино.
Также будет выполнен капитальный ремонт котельной «Восточная», где заменят резервно-топливное хозяйство с переводом на дизельное топливо.
По завершении всех строительных работ подрядные организации в обязательном порядке приведут территории в надлежащий вид.
Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области с 2024 по 2027 год планируется модернизировать еще 24 очистных сооружения.
«В регионе 630 очистных сооружений, в том числе 60 крупных, которые обслуживают города. С 2018 года мы занимаемся их обновлением, приводим к современным стандартам», — сказал Воробьев.