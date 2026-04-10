В Электростали обсудили план капремонта домов на 2026–2028 годы

Выездное заседание комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и ЖКХ прошло в Электростали. Участники рассмотрели реализацию трехлетнего плана капитального ремонта многоквартирных домов и меры контроля за подрядчиками, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Расширенное заседание комитета областной думы под руководством Олега Гаджиева было посвящено реализации программы капремонта МКД в 2026–2028 годах. Перед обсуждением участники осмотрели дом в Электростали, где ведутся работы по ремонту кровли и фундамента.

«В этом году полностью перестроили систему и учли ошибки прошлых лет: перешли на годовые контракты, привлекли еще 170 подрядчиков в реестр квалифицированных подрядных организаций, внедрили техобследование с искусственным интеллектом. Каждый этап, от заключения договора до оплаты, взяли на личный контроль и осуществляем ручное сопровождение», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Кирилл Григорьев подчеркнул, что обновленный подход должен повысить качество и прозрачность работ.

Фонд капремонта представил доклад о выполнении краткосрочного плана на 2026–2028 годы. В 2026 году запланирован ремонт 4 320 конструктивных элементов в 2 038 домах. Особое внимание уделяется контролю подрядчиков и взаимодействию с жителями. По итогам заседания участники ответили на вопросы собственников в формате открытого микрофона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он подчеркнул, что важно крайне внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании»», — заявил Воробьев.