В Электростали модернизируют теплосети для 35 тыс жителей

В этом месяце начались пусконаладочные работы на блочно-модульных котельных в Электростали на Восточном проезде, а также в поселках Фрязево на улице Советской, Елизаветино на улице Набережной, в селе Иванисово на улице Центральная Усадьба и в поселке Всеволодово.

Параллельно проектируют еще две блочно-модульные котельные — на улице Золотухи в Электростали и в поселке Новые дома. Их планируют ввести в эксплуатацию в следующем году. Кроме того, в деревне Есино строят новый водозаборный узел.

На котельной «Восточная» заменяют резервно-топливное хозяйство с переходом на дизельное топливо. В Восточном районе и поселке Новые дома продолжается обновление теплотрасс. В этом году планируют заменить более 12 километров ветхих сетей на участках от улицы Золотухи до Юбилейной, от Восточной до Восточного проезда, на улицах Карла Маркса, Октябрьской и Захарченко, а также в квадрате улиц Спортивная, Корнеева, Загонова и Мичурина.

Реализация программы позволит снизить количество аварий и обеспечить стабильное теплоснабжение многоквартирных домов, где проживают более 35 тысяч жителей округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что большая программа по теплу в регионе реализуется во всех городах. Она предполагает три элемента — котельная: большая, средняя и малая, второе — это активная замена изношенных сетей и опрессовка высоким давлением. При низких температурах они представляют собой угрозу для стабильного теплоснабжения.

«Ну и третий элемент — это распределительная сеть. Сам дом и все, что «подходит» к нему, должно быть готово. Эту комплексную работу мы ведем в каждом городском округе. Очень надеюсь, что и строители, и наши инженеры, теплотехники — все, кто вовлечен в сферу ЖКХ, эту ответственность понимают. Мы делаем все, чтобы обеспечить стабильное тепло для наших дорогих жителей», — добавил губернатор.