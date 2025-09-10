В Дубне завершена установка двух новых котлов

В котельной Левобережья в Дубне в этом году установили новый водогрейный котел и полностью модернизировали один из трех паровых котлов.

Как отмечают специалисты предприятия, водогрейный котел собран на 100 процентов, сейчас завершается монтаж контрольно-измерительных приборов. Главный результат этой масштабной работы: в зиму котельная впервые войдет не с двумя, а с тремя водогрейными котлами, а значит, будет резерв и уверенность в том, что оборудование выдержит низкие минусовые температуры.

Глава городского округа Максим Тихомиров оценил готовность нового оборудования к запуску.

«В прошлом году благодаря Губернатору Московской области котельную в Дубне включили в госпрограмму, в этом уже начали строительство нового современного дополнительного котла. Что получат наши жители? Они получат комфортное и безопасное прохождение зимнего периода. Мы понимаем, что даже если температура опуститься ниже — 30 градусов, у нас не будет проблем. Мы сможем подавать тепло в нужном объеме», — отметил глава Дубны.

Также в этом году в котельной модернизировали один из трех паровых котлов. К этой работе приступили чуть позже, но и здесь монтажные бригады идут в срок. В ближайшее время они приступят к установке электрооборудования и контрольно-измерительных приборов.

Уже в этом году сотрудники котельной перейдут на новое автоматизированное оборудование, что значительно упростит работу. Также установка котлов означает, что город может уверенно смотреть в будущее: строить новое жилье и развивать высокотехнологичные производства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.