В Дубне начали модернизировать теплосети на четырех участках

В Дубне стартовали работы по модернизации систем теплоснабжения на четырех участках, включая улицу Энтузиастов и проспект Боголюбова. Работы проходят в рамках нацпроекта и завершатся до 1 сентября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Дубне в этом году раньше обычного начались работы по модернизации теплосетей. На первом участке, на улице Энтузиастов, уже выгрузили трубы и готовятся к прокладке временного трубопровода за домом 11 корпус 3. Это позволит начать замену теплосети в начале весны, еще до окончания отопительного сезона. Жилые дома временно подключат к новому трубопроводу, после чего подрядчик приступит к основным работам.

Капитальный ремонт теплосетей пройдет на четырех участках: на улице Энтузиастов, за домом Попова, 14 до Боголюбова, 31, на Вернова, 5, 7, 9, а также в районе дома 54 на проспекте Боголюбова. Здесь заменят изношенные трубы большого диаметра на современные.

Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров сообщил, что город участвует в государственной программе по развитию инженерной инфраструктуры с 2024 года. В конце 2025 — начале 2026 годов заключили пять муниципальных контрактов на капитальный ремонт тепловых сетей и два контракта на замену оборудования котельной №1.

На улице Тверской начнутся проектно-изыскательные работы. Модернизацию теплосетей планируют завершить до 1 сентября. Все работы проходят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и включают благоустройство территорий, что закреплено в контрактах с подрядчиками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье будет реализована беспрецедентно большая программа по модернизации теплоснабжения.

«Мы по темпу, по ходу реализации этой программы, знаю, что многие успешно включились: и главы, и наши подрядчики, — мы контролируем и их, и в части количества людей на объектах, и в части своевременной закупки материалов, физики выполнения работ», — сказал губернатор.