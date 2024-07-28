сегодня в 14:35

В Домодедове проверили подготовку новой мощной котельной к отопительному сезону

К осенне-зимнему периоду в городском округе Домодедово подготавливают не только уже работающие котельные, но и те, которые запускаются только в этом году. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Модернизация систем теплоснабжения в Московской область — одна из первоочередных задач, которые ставит Губернатор Андрей Юрьевич Воробьев. Благодаря поддержке „Фонда развития территорий“ в Домодедово сейчас строится четыре новые котельные», — сказала глава Домодедово Евгения Хрусталева.

Одна из них — котельная «Поиск» в микрорайоне Северный. Это современный технологический объект с автоматизированной системой управления, высокой степенью безопасности и возможностью удалённого доступа. Большинство материалов и оборудования российские.

Мощность котельной — 46 мегаватт. Этого хватит на обеспечение теплом не только присоединённых многоквартирных домов, но и дополнительных домов в случае ЧП.

Котельная находится на завершающем этапе строительства. Внешние сети уже подключены, заканчивается благоустройство территории и ведутся пуско-наладочные работы — объект готовится к своей первой зиме.

Прошлая котельная стала неэффективна, так как оборудование было сильно изношено. Она будет выведена из эксплуатации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.