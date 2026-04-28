В Домодедово продолжается устранение последствий непогоды

По состоянию на 10:00 вторника, 28 апреля, энергосетевым компаниям удалось обеспечить электричеством все социально значимые объекты городского округа Домодедово, но в 17 населенных пунктах по-прежнему сохраняются перебои в электроснабжении. Об то сообщила пресс-служба администрации городского округа.

По информации энергосетевых компаний, завершить основные восстановительные работы и вернуть электроснабжение планируется до 17:00.

За последние сутки энергосетевым компаниям удалось восстановить девять фидеров на высоковольтных линиях. Котельные, ВЗУ и КНС работают в штатном режиме, все социально значимые объекты обеспечены электричеством, водой и теплом.

ЕДДС и «Россети Московский регион» получили более 110 заявок, все обращения отрабатываются в ручном режиме.

«Сейчас основные работы идут на низковольтных линиях. Объем работы все еще значительный. Видим все ваши обращения и оперативно направляем их бригадам для отработки. Специалисты работали всю ночь и продолжают работать сейчас», — сообщила глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.

На местах задействованы девять ремонтных бригад и пять передвижных электростанций.

В округе сохраняется непогода: сильный ветер продолжает валить деревья, происходят новые обрывы линий.

«Понимаю, что ситуация непростая. Все службы работают скоординированно и без остановки. Держим ситуацию на контроле и делаем все, чтобы как можно быстрее полностью восстановить электроснабжение во всем округе», — подчеркнула Евгения Хрусталева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.