В Домодедове к концу августа отремонтируют крышу дома в Барыбине

Капитальный ремонт кровли многоквартирного дома № 2 на улице Агрохимиков продолжается в микрорайоне Барыбино городского округа Домодедово. Работы планируют завершить к концу августа 2026 года, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В микрорайоне Барыбино рабочие демонтируют старое кровельное покрытие и устраивают новую двухслойную кровлю из наплавляемых материалов. Общая площадь ремонта превышает 700 квадратных метров.

На объекте выполняют устройство новой стяжки и монтируют двухслойную систему теплоизоляции из минеральной ваты. Для защиты от влаги применяют антиконденсатную пленку, а деревянные конструкции обрабатывают огнебиозащитными составами.

Также специалисты заменят наружный водосток, отремонтируют вентиляционные шахты, обновят выходы на крышу и установят металлические ограждения по периметру. После завершения работ дом получит надежную защиту от осадков и перепадов температур, что позволит поддерживать комфортный микроклимат в квартирах круглый год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.