В Долгопрудном в сентябре завершили подготовку к отопительному сезону

В Долгопрудном испытали и отремонтировали 113,64 км тепловых сетей в двухтрубном исполнении. На всех 78 котельных провели профилактику и планово-предупредительный ремонт. Для реагирования на аварии сформировали 12 бригад: 60 специалистов и 30 единиц техники. Персонал прошел тренировки, в том числе на случай условного повреждения котельной при атаке беспилотника. При необходимости к работам могут привлечь подразделения ГКУ МО «МОС АВС».

К зимней уборке подготовили 24 единицы техники и 37 ручных роторов, укомплектовали штат из 243 дворников. По заявкам предоставят 105 тонн противогололедных материалов.

В городе завершают капремонт и техническое перевооружение котельных на Театральной улице, 7, и Заводской улице, 15. Построенные в 1970 году объекты обслуживают 50 многоквартирных домов с более чем 11 тыс. жителей и девять социальных объектов. Прошлый отопительный сезон котельные отработали на новых котлах. Оставшиеся работы не повлияют на подачу тепла; их завершат до 1 ноября. Реконструкцию котельной на Заводской улице, 2, планируют закончить в 2027 году.

На улице Циолковского по областной госпрограмме на 2023–2028 годы построят блочно-модульную котельную мощностью 60 МВт. Она заменит устаревшее оборудование котельной закрытого оборонного предприятия ПАО «ДНПП», от которой зависят 92 дома с примерно 15 тыс. жителей, десять детсадов, четыре школы, лицей, физкультурно-оздоровительный комплекс, техникум, храм и дежурная часть МЧС. Проектно-изыскательские работы завершаются, строительство запланировано на 2027 год.

Пробные топки с 15 сентября проходят штатно. Тепло подадут, когда среднесуточная температура будет ниже +8 °C пять дней подряд; ориентир — начало октября. По вопросам отопления можно звонить в диспетчерскую МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного»: +7 (495) 576-81-18, +7 (495) 576-70-01. Единый номер экстренных служб — 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что успех подготовки к осенне-зимнему периоду состоит из контроля состояния котельной, качественно подготовленных сетей и готовности домов.

«Как мы знаем, успех состоит из трех слагаемых: первое — это состояние котельной и ее бесперебойное электроснабжение, второе — качественно подготовленные сети как большого диаметра, так и меньшего диаметра. Именно поэтому во многих городах жители могут наблюдать значительные работы по обновлению инфраструктуры, и здесь очень важно, чтобы мы держали руку на пульсе», — сказал Воробьев.

Он добавил, что третье слагаемое — это готовность домов.