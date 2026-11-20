В Долгопрудном около 260 дворников и 30 машин убирают улицы и дворы

Дорожные и коммунальные службы Долгопрудного с раннего утра 20 ноября очищают улицы и дворы. В работах участвуют около 260 человек и 30 единиц техники, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

МБУ «Благоустройство» 20 ноября направило на уборку Долгопрудного 20 единиц техники и 49 работников ручной уборки. К работам также подключились другие подрядные организации.

Службы очищают проезжую часть и тротуары, моют дорожные знаки и остановочные павильоны. Работники опустошают урны, в том числе в полосе отвода дорог, удаляют несанкционированные объявления и выполняют другие работы по содержанию территорий.

За порядок во дворах отвечают управляющие компании. Сегодня на этих территориях работают 209 дворников и девять единиц техники. Если уборка отсутствует или ее качество не устраивает жителей, в первую очередь следует обращаться в свою управляющую организацию.

Профильные службы убирают город ежедневно, без выходных. В администрации также напомнили о важности соблюдения чистоты жителями.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.