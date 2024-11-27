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В Долгопрудном обустроят 12 «народных троп» в 2025 году

В Долгопрудном продолжается программа благоустройства «народных троп». Это дорожки, которые сформировались в местах, где жителям удобнее и ближе ходить. Однако чаще всего стихийные пути не предназначены для комфортного перемещения людей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Поэтому «народные тропы» благоустраивают и превращают их в цивилизованные пешеходные дорожки. Места выбираются вблизи социальных объектов с большим пешеходным потоком и исходя из просьб горожан.

В 2024 году в Долгопрудном было обустроено 11 «народных троп». С полным списком территорий можно ознакомиться по ссылке.

В следующем 2025 году в городе планируется благоустройство еще 12 пешеходных дорожек общей протяженностью почти 715 м. п. по следующим адресам:

от д. 4 по ул. Космонавта Сереброва к д. 9 к. 1 по Новому бульвару;

к станции МЦД «Шереметьевская»;

от д. 21 по Новому бульвару к магазину «ВкусВилл»;

от Лихачевского шоссе, д. 6, к. 1 до детского сада по ул. Спортивная, д. 9А;

от д. 11 по ул. Московского шоссе к МЦД «Новодачная»;

от д. 4 по ул. Нагорная до д. 16Б по ул. Лихачевское шоссе;

от д. 20 по ул. Молодежная до д. 22 по ул. Молодежная;

от ул. Институтский переулок д. 6 до ул. Институтский переулок д. 8А;

с торца д. 23 по ул. Ак. Лаврентьева до детской площадки;

с торца д. 13 к. 3 по Лихачевскому шоссе до контейнерной площадки;

от д. 8 по ул. Железнякова до школы № 10;

от Лихачевского шоссе д. 8 к. 1 до пешеходного перехода.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.