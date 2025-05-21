В Дмитровском округе продолжается ремонт теплотрасс

В Дмитровском округе продолжаются работы по реализации государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В поселке Новосиньково ведутся работы по капитальному ремонту двух участков теплотрассы. Подрядчиком выступает ООО «Стройтепломонтаж», зарекомендовавшее себя как надежный исполнитель.

Ход работ проинспектировал глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.

«Теплотрассы в поселке были проложены в 1955 году во время строительства техникума и жилых домов. Трубы значительно изношены, выработали свой ресурс и часто давали протечки. Поэтому проведение работ крайне своевременно», — рассказала директор МУ «Синьковское благоустройство» Людмила Осипова.

Модернизация теплосетей в поселке Новосиньково обеспечит стабильное теплоснабжение многоквартирных домов в отопительный сезон и снизит аварийность на данном участке.

Первый участок протяженностью 250 метров около памятника воинам-землякам, погибшим в Великой Отечественной войне, практически завершен. Выполнена замена всех труб, установлены новые тепловые камеры и надежная запорная арматура. Осталось провести благоустройство территории.

В настоящее время специалисты приступили к работам на втором участке протяженностью также 250 метров около дома 34 и учебных корпусов Дмитровского техникума.

«На объекте работают 9 человек, имеется вся необходимая техника. Мы монтируем новые линии и оперативно демонтируем старые. Неблагоприятные погодные условия в начале мая усложнили работу, но мы строго придерживаемся установленного графика», — сказал директор ООО «Стройтепломонтаж» Евгений Галушка.

Он заверил Ивана Юревича, что все работы будут завершены точно в срок, указанный в контракте — 30 мая. Будет проведено благоустройство территории, включая восстановление детской игровой площадки во дворе дома 34.

«В текущем году запланированы работы на 36 участках теплоцентралей, ремонт 5 котлов, строительство двух модульных котельных и одного центрального теплового пункта. Эти работы позволят повысить качество теплоснабжения жителей округа в отопительный период», — подчеркнул глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с «Газпромом» позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.