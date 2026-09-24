В Дмитровском округе подготовили котельные к сезону 2026–2027 годов

Теплосети и котельные Дмитровского округа подготовили к отопительному сезону 2026–2027 годов. Жилые дома и социальные объекты готовы к подаче тепла, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Дмитровском округе завершили техническую подготовку к отопительному сезону 2026–2027 годов. Гидравлические испытания прошли 289 км теплосетей. Специалисты провели профилактический ремонт 78 котельных — 37 сезонных и 41 круглогодичной — и заменили 10,3 км тепловых сетей. Завершающим этапом станет получение паспорта готовности муниципалитета к отопительному периоду.

Новые котлы установили в котельных на улице Водников, 25 и 27 в Дмитрове, в поселке совхоза «Ермолино» и в поселке Новосиньково у дома № 79. Эти работы направлены на повышение надежности теплоснабжения.

«Котельные и тепловые сети прошли планово-предупредительный ремонт и гидравлические испытания, готовы к подаче теплоносителя в жилые дома и социальные учреждения. Отдельное внимание уделили готовности к возможным авариям: аварийно-диспетчерские службы работают круглосуточно, приобретена дополнительная спецтехника, закуплены инструменты и запасное оборудование», — отметил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Аварийно-диспетчерские службы действуют на базе ГУП МО «Дмитровское ЖКХ» и ГУП МО «Дмитровский водоканал». Для работ приобрели экскаватор, каналопромывочную машину и другую спецтехнику. В запасе есть насосы, трубные системы теплообменников, задвижки, обратные клапаны и частотные преобразователи.

По текущему прогнозу, отопительный период планируют начать в конце сентября — начале октября. Точная дата зависит от погоды. При неполадках с отоплением или горячей водой жители могут обратиться в аварийные службы: «Дмитровский водоканал» — +7 (496) 222-72-70 (доб. 8), «Дмитровское ЖКХ» — +7 (496) 223-78-22 (доб. 8).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что большая программа по теплу в регионе реализуется во всех городах. Она предполагает три элемента — котельная: большая, средняя и малая, второе — это активная замена изношенных сетей и опрессовка высоким давлением. При низких температурах они представляют собой угрозу для стабильного теплоснабжения.

«Ну и третий элемент — это распределительная сеть. Сам дом и все, что «подходит» к нему, должно быть готово. Эту комплексную работу мы ведем в каждом городском округе. Очень надеюсь, что и строители, и наши инженеры, теплотехники — все, кто вовлечен в сферу ЖКХ, эту ответственность понимают. Мы делаем все, чтобы обеспечить стабильное тепло для наших дорогих жителей», — добавил губернатор.