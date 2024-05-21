В Дмитровском округе котельная СПА-комплекса готова на 85%

Инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области проверили ход строительства газовой котельной, которую возводят для обеспечения теплом и горячей водой СПА-комплекса на территории Дмитровского округа. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Стройготовность объекта достигла 85%. Готовы фундамент, каркас здания, внешние и внутренние инженерные сети. В настоящее время идет наладка оборудования и пробные запуски. Согласно проекту, в новой котельной площадью 109 кв. м плановый расход газа составит порядка 343 куб. м в час.

Завершить строительство котельной планируют в IV квартале 2024 года.

Комплекс «Антерия» включает аквапарк, банный комплекс с гидромассажными бассейнами на 240 человек, ресторанную зону с кафе-баром на 98 посетителей и гостиничный блок из 51 номера. А также массажный салон и тренажерный зал.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.