В Дмитровском округе идет масштабная модернизация теплосетей

На протяжении многих лет система теплоснабжения Дмитровского муниципального округа эксплуатировалась без комплексного обновления, что привело к значительному износу инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В настоящее время, благодаря инициативе главы Дмитровского округа Ивана Курданина при поддержке губернатора Московской области, осуществляется плановая замена устаревших тепловых сетей в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы.

Вблизи домов № 32, 34, 36 по улице Загорская в Дмитрове в настоящее время ведутся земляные работы. Здесь предстоит заменить 320 метров теплосетей, уложив современные, долговечные трубы. Завершение работ на этом участке запланировано на IV квартал этого года.

Всего в 2025 году в округе планируется заменить тепловые сети на 36 участках общей протяженностью 10,3 км, отремонтировать 5 котельных агрегатов, построить 2 модульные котельные и 1 центральный тепловой пункт.

«Модернизация тепловых сетей — это важный шаг к созданию комфортных условий для жителей. Мы понимаем, как долго люди ждали этих изменений и делаем все возможное, чтобы минимизировать неудобства и завершить работы в установленные сроки», — отметил Иван Курданин.

Проводимые работы позволят повысить надежность теплоснабжения жилых домов в отопительный сезон, снизить количество аварийных ситуаций на теплотрассах и улучшить качество коммунальных услуг для жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с правоохранительным блоком контроль за модернизацией системы ЖКХ. Эта тема стала основной во время оперативного совещания.

«Наше традиционное совещание затрагивает самые актуальные вопросы жизни региона — это и подготовка к осенне-зимнему сезону, и то, что касается безопасности наших жителей во всех, больших и малых, городах Подмосковья. Все эти моменты требуют внимания со стороны правоохранительного блока, поэтому и дальше рассчитываем на ваше участие и поддержку», — заявил Воробьев.