В Дмитрове прошли учения по отработке действий при аварии на теплосетях

В рамках исполнения поручения губернатора Московской области Андрея Воробьева о введении единого стандарта обслуживания ресурсоснабжающих организаций для повышения надежности и качества предоставления коммунальных услуг жителям в Дмитрове состоялись масштабные учебно-тренировочные занятия, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Согласно легенде учений, в разгар отопительного сезона из-за аномально низких температур (ниже -15°C) на теплотрассе была смоделирована сложная аварийная ситуация — повреждение сварного соединения. Данный инцидент создал реальную угрозу размораживания систем отопления многоквартирного жилого дома и требовал незамедлительных и скоординированных действий всех экстренных служб.

В тренировке были задействованы силы и средства ключевых организаций, обеспечивающих жизнедеятельность округа.

В ходе учений были отработаны алгоритмы оперативного оповещения, взаимодействия и ликвидации последствий условной аварии. Специалисты проверили готовность спецтехники и оборудования, слаженность работы диспетчерских служб и отработали коммуникацию с жителями.

«Подобные совместные тренировки — это важнейший инструмент для отработки четкого взаимодействия между экстренными службами. Они позволяют на практике проверить готовность оборудования, отработать до автоматизма алгоритмы действий в чрезвычайных ситуациях и, в конечном счете, повысить надежность коммунальной инфраструктуры для наших жителей. Главная задача — быть готовыми к любым нештатным ситуациям, особенно в период зимних морозов», — отметил врип главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно оцифровать всю коммунальную технику в Подмосковье, чтобы видеть объем работ каждой из единиц.

«Важно, безусловно, приобретать новое, но нужно внимательно, уважаемые коллеги, я вас очень прошу, как мы делаем каждый год, — посмотреть, что происходит в вашем хозяйстве. Сколько единиц техники на ходу, в каком она состоянии, что необходимо приобрести в части запасных частей», — сказал Воробьев.