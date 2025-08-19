В деревне Наро-Фоминска стартовали работы по обновлению уличного освещения

В деревне Алабино стартовали работы по обновлению уличного освещения в рамках региональной программы «Светлый город». Уже в ближайшие дни жители заметят, как изменились улицы — темные углы исчезнут, а свет станет ярче и надежнее, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На замену устаревшим ламповым светильникам приходят современные светодиодные фонари. Всего будет установлено 99 новых светильников, которые охватят около 2 километров дорог.

«Новое освещение — это не только комфорт и безопасность. Светодиоды потребляют значительно меньше электроэнергии, что снижает затраты на ее оплату. А значит, экономия — и для бюджета, и для жителей», — отметил начальник территориального управления Селятино Владимир Матвеев.

Работы проходят в сжатые сроки и будут завершены в ближайшие дни. Уже на выходных улицы Алабино засияют новым светом, и каждый сможет лично оценить, насколько уютнее и безопаснее стала деревня.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.