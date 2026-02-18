В деревне Бородино продолжаются работы по восстановлению электроснабжения

На объекте задействованы 9 единиц техники и 5 бригад аварийных служб (14 человек) ПАО «Россети МР» и АО «Мособлэнерго». 17 февраля уже в 18:30 специалисты приступили к подключению мобильных электрогенераторов для обеспечения работы котельной, водозаборного узла, насосного оборудования и социальных учреждений, сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

В 20:00 по временной схеме было восстановлено водоснабжение. К 23:40 полностью возобновлена подача электроснабжения, тепла и воды; с ограничениями электроснабжение также восстановлено в жилых домах.

В настоящее время специалисты ведут восстановительные работы на распределительном пункте РП-1678 для перехода на постоянную схему электроснабжения.

Работа лифтового оборудования временно ограничена во избежание несчастных случаев при подключении от мобильных дизель-генераторов.

Сотрудники сетевых и ресурсоснабжающих организаций, управляющей компании и администрации округа прилагают все усилия для скорейшего завершения работ и обеспечения бесперебойной поставки коммунальных ресурсов.

Если в вашем помещении по-прежнему отсутствует электроснабжение, водоснабжение или теплоснабжение, необходимо сообщить об этом в личные сообщения официальных аккаунтов администрации округа с указанием номера дома и номера жилого помещения @Mytishchi_Administration для оказания оперативной помощи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев