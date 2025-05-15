В деревне Уварово Домодедова могут построить 9 км распределительного газопровода

В деревне Уварово городского округа Домодедово запланировано строительство распределительного газопровода. На данный момент здесь простроено около 8,4 км газопровода из планируемых 9 км. Для обеспечения газом жителей деревни скоро будет настроен шкафной регуляторный пункт. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Деревня Уварово — довольно протяженный населенный пункт, где в настоящее время подано 162 заявки на догазификацию. На данный момент «Мособлгаз» заключил 116 договоров. Силами подрядчика распределительные газопроводы уже построены в районах Уварово Южное и Уваровской Уезд, активно строятся — в самой деревне.

Работы по прокладке газовых труб ведутся и с помощью специальной установки ГНБ (горизонтально направленного бурения). Эта техника позволяет прокладывать трубу под землей без выкапывания траншеи. С использованием этой установки в Уварово построено около 8 км газопровода.

Ввод в эксплуатацию газопровода планируется в конце июня 2025 года.

Подать заявку на подключение дома к газу по программе Социальной газификации можно на официальном сайте.

Догазификация в рамках программы подразумевает бесплатное подведение трубы к границе земельного участка. Стоимость работ внутри участка и дома зависит от объема этих работ: протяженности, способа прокладки газопровода, от выбранного газового оборудования. Также предварительный расчет стоимости можно произвести с помощью калькулятора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что с 2020 года количество нуждающихся в газе жителей региона сократилось в четыре раза. На карте остается все меньше негазифицированных точек.

«Мы активно реализуем президентскую программу, которая позволила уже обеспечить перемены для более 320 тысяч жителей. У нас самый большой объем в стране. Продолжаем и нашу областную программу газификации. Задача — вести эту важную работу с таким же качеством, темпами, удобными сервисами для людей. По решению президента год назад эта программа стала распространяться и на СНТ — к 2030-му нам предстоит газифицировать почти 1 000 садовых товариществ. И первые 70 планируем в текущем году. Для жителей это очень важно, многие хотят находиться на дачах круглый год, а для этого нужен комфорт — с газом совсем другая жизнь», — рассказал Воробьев.