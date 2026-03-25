В Дедовске стартовал капремонт водовода на улице Энергетиков

Сегодня специалисты подрядной организации приступили к подготовительным работам по капитальному ремонту водовода на улице Энергетиков в Дедовске.

Рабочие установили предупреждающие знаки и начали торцевую сварку труб из полиэтилена низкого давления (ПНД). Этот материал устойчив к воздействию кислот, щелочей и растворителей, не подвержен коррозии и отличается долговечностью. Благодаря высокой гибкости труб их можно укладывать без использования дополнительных соединительных элементов на изгибах.

Бригада из шести человек работает сразу на двух участках улицы. Специалисты соединяют трубы диаметром 110 мм с помощью специального сварочного оборудования — сварка (пайка) происходит встык. Через пять минут нагрева они перемещают соединенные трубы вдоль тротуара, постепенно увеличивая длину конструкции. Следующим этапом работ станет рытье траншеи и шурфов для колодцев. После этого трубы огромной длины опустят для дальнейшего монтажа соединений.

Как сообщил начальник строительства ООО «Альфа Строй» Владимир Мурзатаев, в настоящее время они ведут капитальное строительство магистральной сети холодного водоснабжения взамен устаревшей. Всего специалистам предстоит уложить более 8 километров труб. Завершить работы планируют в четвертом квартале текущего года. Параллельно трубы тянут на улицах Ленина, Ногина и Красный Октябрь.

В прошлом году подрядчик провел четыре закольцовки водовода в центре города, а сейчас переходит к капремонту сети на окраинах Дедовска, чтобы подключить их к уже готовым закольцовкам. Также сделают новые врезки в многоквартирные дома.

Работы проходят по региональной программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев провели, как идут работы по модернизации системы теплоснабжения в Рузском муниципальном округе. Обновление коснется 8 котельных, 2 центральных тепловых узла (ЦТП) и 8,5 км теплосетей.

В муниципалитете некоторым объектам теплоснабжения более 40 лет. Они не справляются с ростом нагрузки, а прошедшей зимой начались аварии. Воробьев отметил, что котельные модернизируют и внутри, и снаружи, теплосети будут менять. Ветхое состояние и большой износ оборудования на этом объекте приводили к многочисленным авариям.

«Поэтому сейчас важно выполнить все работы качественно, чтобы эту зиму пройти без срывов. Заменим здесь 2 из 4 котлов, сопутствующее оборудование. Специалисты уже завершили демонтаж котлов, разбирают системы химводоподготовки. Наша задача — основательно подготовиться к отопительному сезону, этим летом выполнить и завершить работы на всех запланированных объектах. Это обновление 14 участков сетей общей протяженностью порядка 8,5 км и капремонт 8 котельных и 2 центральных тепловых пунктов», — перечислил губернатор. 08. 07. 2025

Текст, фото, видео: Андрей Алекин