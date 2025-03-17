В Чехове на Вокзальной площади состоялся первый субботник

Не дожидаясь начала месячника благоустройства, сотрудники администрации и профильных управлений вышли на субботник. Локации выбирали, учитывая места, где ежедневно проходят тысячи людей. Основной площадкой стала Вокзальная площадь, сообщает пресс-служба администрации округа Чехов.

«Ежегодно после таяния снега мы приступаем к очистке округа от грязи и мусора. Ввиду того, что в этом году зима выдалась малоснежная, а среднесуточная температура превышает климатическую норму, мы имеем возможность приступить к уборке значительно раньше», — отметил глава Чехова Михаил Собакин.

Жителей приглашают также принять участие в субботниках, чтобы сделать округ чище и красивее. Сотрудники администрации подчеркивают важность совместной работы для формирования комфортной городской среды. Каждый может внести свой вклад, ведь чистота и порядок зависят от нас всех.

Информация о времени и местах проведения будет размещена на официальном сайте администрации и в социальных сетях администрации и главы округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.