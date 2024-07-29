В более чем 39 тыс зданий Москвы возобновили горячее водоснабжение

Горячее водоснабжение в более чем 39 тыс. зданий возобновили после гидравлических испытаний, сообщает пресс-служба городского хозяйства Москвы .

Как отметил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, испытания теплосетей и отключение горячего водоснабжения проводится во время подготовки к отопительному сезону в соответствии с утвержденным графиком. Работы подходят к финишу. Подачу горячей воды возобновили уже в более чем 39 тыс. зданий, включая 21,5 тыс. жилых домов.

Гидравлические испытания провели на 7,2 тыс. км магистральных тепловых сетей. С помощью таких работ специалисты ПАО «МОЭК» могут заранее выявить возможные ненадежные участки и оперативно их отремонтировать.

Кроме того, специалисты отремонтировали участки разводящих тепловых сетей протяженностью около 4,4 тыс. км.

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду была организована перекладка трубопроводов. Также был проведен ремонт тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.

По словам Бирюкова, к новому отопительному сезону в Москве подготовят свыше 74 тыс. зданий, из них — более 34 тыс. жилых домов. Работы завершат до 25 августа.