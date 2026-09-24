В Богородском округе подготовили теплосети к зиме к концу сентября

За лето и начало осени ресурсоснабжающие организации провели гидравлические испытания теплосетей, проверили и отремонтировали котельные и центральные тепловые пункты. На пяти котельных заменили котлы типа ЗИО. Во всех управляющих и ресурсоснабжающих компаниях округа сформировали аварийные бригады.

Капитальный ремонт участков теплосетей провели от котельных «Советская-39а», «Советская-39б», «Заречье», «Жарова», «200 лет города», «Ямкино-Усадьба», «Климова-2», «Климова-0», «Воровского», «Шоссе Энтузиастов», «Школьная», а также от ЦТП-1 и ЦТП-2. Отремонтировали и теплосети № 1 и 2 в поселке Обухово. Работы на источниках теплоснабжения затронули ЦТП-2 котельных «Полигон» и «Огородная», котельную «Авдотьино-Нижняя» и строительную часть котельной «ЖБИ-1». В работоспособное состояние также привели котельные «Горбуша», «Комсомольская» и «Молодежная».

Завершено строительство теплосети от поселка Зеленый до микрорайона 30 км деревни Щемилово. Трубопроводы промывают и опрессовывают. После переключения домов с БТРЗ новая сеть должна обеспечить отоплением и горячей водой 12 многоквартирных домов.

В жилых домах капитально ремонтировали кровли, фасады, системы газо- и электроснабжения, балконные плиты. Фасады обновили в доме 7 на улице Комбинат в Обухове, а также в домах 6 на улице Радченко и 226Б на улице 3-го Интернационала в Ногинске.

Дату начала отопительного периода определят по погоде и решению местных властей. По действующим правилам отопление включают не позднее дня, следующего за завершением периода со среднесуточной температурой ниже +8 °C. По вопросам пуска отопления жители могут звонить в Центр обработки информации по телефонам +7 (496) 516-48-88 и +7 (499) 490-48-88. Специалисты зарегистрируют заявки и передадут их в аварийно-диспетчерскую службу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что, согласно дорожной карте, все планируемые работы по теплоснабжению должны быть закончены до 1 сентября.

«До 15 сентября все системы должны быть заполнены. Напоминаю, конец сентября — начало октября достаточно холодные, и систему нужно иметь в полной боевой готовности и не допустить каких-либо сбоев», — отметил губернатор.