В Балашихе энергетики увеличили мощность электроснабжения для университета

Для здания Российского государственного аграрного заочного университета в Балашихе специалисты «Мособлэнерго» увеличили мощность электроснабжения. Мероприятия выполнялись по договору технологического присоединения к сетям компании, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

В подстанции ТП-264, расположенной на ул. Юлиуса Фучика, в апреле 2024 года были проведены работы по монтажу оборудования. В электроустановке заменили прежний трансформатор 400 кВА на 630 кВ и установили еще один трансформатор с такой же мощностью. Благодаря проведенным работам мощность электроснабжения зданий института повышена с 300 до 500 кВт.

История РГАЗУ началась еще в 1931 году. Тогда в Балашихе был создан институт пушного звероводства. Сегодняшнее имя РГАЗУ получил в 1995 году. Сейчас университет занимает большую территорию, на которой находится 14 учебных корпусов, три студенческих общежития, библиотека, читальный зал, столовая.

«Мособлэнерго» уделяет особое внимание технологическому присоединению социально значимых организаций и увеличению мощности для них. Большинство подобных заявок выполняются энергетиками в приоритетном порядке с опережением установленных договором сроков. Заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям «Мособлэнерго» от физических и юридических лиц принимаются на «Портале потребителя» компании moetp.ru.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.