В 730 подъездах МКД Подмосковья восстановили освещение в феврале

В феврале сотрудники коммунальных служб восстановили освещение более чем в 730 подъездах, а также входных группах многоквартирных домов Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Заявки на замену перегоревших лапам поступали от жителей региона в единую диспетчерскую службу, а контроль их отработки осуществляли инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Устранение неполадок в системе освещения должно быть выполнено в течение 7 дней после получения заявки от жителей МКД. В случае, если заявка не была принята, жители Подмосковья могут обратиться в территориальный отдел министерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.