В 50 населенных пунктах Подмосковья проходит строительство новых газовых сетей

Специалисты «Мособлгаза» ведут строительные работы в 50 населенных пунктах в Орехово-Зуево, Наро-Фоминске, Коломне, Волоколамске, Талдоме, Серебряных Прудах и других городских и муниципальных округах в рамках реализации губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2035 года». Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Всего в этом году будут газифицированы 70 ранее негазифицированных населенных пунктов, где проживают 9,3 тыс. человек.

«В 2025 году по губернаторской программе «Развитие газификации в Московской области до 2035 года» мы построим около 300 км новых газопроводов в 70 населенных пунктах, что сделает жизнь 9,3 тыс. подмосковных жителей комфортнее», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Во всех населенных пунктах, где в этом году будет построен источник газификации, проходят встречи сотрудников «Мособлгаза» с жителями, на которых специалисты подробно рассказывают обо всех этапах и сроках работ, объясняют, как подать заявку на газификацию, какие необходимо подготовить документы и какие нюансы учесть при подготовке дома к пуску газа.

После завершения строительных работ по губернаторской программе газ будет подведен до границ участков жителей бесплатно по заявкам по социальной газификации.

Чтобы провести газ от границ участков до дома, подайте заявку на комплексный договор.

Введите свой адрес, корректно заполните все поля и нажмите «Подать заявку». На указанный телефонный номер придет СМС-код. Введите его и нажмите кнопку «Отправить заявку». Статус заявки можно отслеживать в личном кабинете в разделе «Услуги». В течение 10 дней с вами свяжется менеджер.

Комплексный договор упрощает документационный процесс, т. к. он единый на несколько услуг.

проектно-изыскательские работы (проектирование трассы прохождения газопровода);

строительно-монтажные работы в границах участка;

техническое обслуживание газового оборудования;

поставка газа.

Комплексный договор удобен тем, что работает по принципу «конструктора»: заявитель может сам выбирать вид работ, которые войдут в договор. Например, оборудование купить можно самостоятельно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе ударными темпами реализуется программа социальной газификации.

«Это было маленькое чудо. Почему чудо? То, за что раньше брали 1–2 млн рублей, сегодня ты получаешь с оборудованием максимум за 150 тыс. рублей. Не знаю, может, сейчас котел, бойлер и плита чуть выросли в цене. Ну, ладно 180–200 тыс. рублей. Но это не 1–2 млн. Это мечта, которая десятилетиями не могла реализоваться», — отметил Воробьев.