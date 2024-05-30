В 3 округах Подмосковья за неделю ликвидировали более 2,3 тыс ям

Более 2300 дефектов покрытия устранили за неделю в трех округах Московской области: Красногорске, Истре и Одинцовском. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В г. Красногорске ямочный ремонт провели в том числе на Волоколамском шоссе, на улицах Речной и 50 лет Октября, на улице Советской в посёлке Нахабино, вблизи деревни Козино, в поселках Архангельское, Отрадное. В Одинцовском округе дефекты устранили на дорогах рядом с селом Ершово, в деревне Митькино и селе Жаворонки, вблизи поселка Кобяково, а в Истре — на улицах Ногина и Юбилейной в г. Дедовске, в селах Павловкая Слобода и Новопетровское, вблизи деревни Бужарово.

В настоящее время ликвидация дефектов покрытия продолжается во всех округах Подмосковья. Напомним, что инспектирование ямочности и ямочный ремонт специалисты Мосавтодора проводят регулярно.

Работы сейчас выполняются литой и холодной асфальтобетонными смесями, а качество выполнения оценивается с помощью системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ), в которой все проведенные работы фиксируются с использованием фотоматериалов и занесением их в базу данных.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.