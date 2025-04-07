В 2025 году в Жуковском планируется начать реконструкцию ВЗУ № 1

В 2025 году в Жуковском планируется начать строительно-монтажные работы по реконструкции ВЗУ № 1. Работы будут выполняться в рамках государственной программы Московской области, сообщил глава города Борис Аубакиров.

Основная цель данных мероприятий — уменьшение жесткости и содержания железа в воде; стоимость проекта составит 435 млн рублей, окончание работ запланировано на 2026 год. Отметим, что водозаборный узел № 1 обслуживает дома по таким улицам как Маяковского, Пушкина, Чаплыгина, Серова, Строительная, Комсомольская, Калугина, Амет-хан Султана, Нижегородская, Лесная, Туполева (нечетная сторона).

Также в 2025 году планируется провести работы по замене старых стальных труб холодного водоснабжения на новые ПВХ в микрорайоне по улицам Гагарина, 10, Менделеева, 13,15,17 на сумму 10 млн рублей. Ранее жители этих домов жаловались на ухудшение качества воды. В связи с этим была проведена встреча с жуковчанами, на которой глава Жуковского сообщил о планируемой замене труб для устранения проблемы.

Из федеральной собственности в муниципальную принят водозаборный узел с технологическим оборудованием для снабжения города технической водой.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.