Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 18:38

В 170 подъездах МКД Подмосковья восстановили освещение в период праздников

В период новогодних праздников коммунальные службы Подмосковья восстановили освещение в подъездах и входных группах 170 многоквартирных домов. Отработка задач велась под контролем инспекторов областного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Зима — темное время года, поэтому наличие света является особенно важным для обеспечения безопасности жильцов.

Исправное освещение в подъезде и на территории дома — один из ключевых факторов комфортной жизни. Управляющая компания, которая обязана своевременно менять перегоревшие осветительные приборы.

Жителям Подмосковья напомнили, что если в подъезде перегорела лампочка нужно направить заявку в единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО. Управляющая организация должна взять заявку в работу и восстановить освещение в течение суток.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.