Утепление МКД № 8 в деревне Акулово завершат в марте этого года

Продолжается капитальный ремонт дома № 8 по улице городок Кубинка-10 в деревне Акулово. Сейчас на объекте подрядная организация занимается утеплением фасадов по технологии «Термолэнд». Как сообщил глава муниципалитета, завершить работы планируется до конца марта этого года.

«В деревне Акулово продолжаются работы в доме № 8 по улице городок Кубинка-10. Работы выполнены примерно на 40%. Подрядная организация сделала новую отмостку здания, завершает установку оконных блоков и активно занимается утеплением. Для этого используют бескаркасную систему — специальные трехслойные панели позволяют эффективно сберегать тепло. Помимо этого, подрядчик ремонтирует швы и обшивает балконы профлистом, чтобы они были в одном стиле. Также в программу входит замена входных дверей, окон в подъездах, ремонт и покраска откосов, ремонт подъездных козырьков. Эти работы должны быть завершены до конца марта», — сообщил Андрей Иванов.

Глава Одинцовского округа добавил, что следующим этапом станет кровля здания, к её ремонту планируют приступить в июле этого года. В октябре 2024 года в доме № 8 также завершился ремонт фасадного и внутреннего газопроводов. Пятиэтажный панельный дом был построен в 1965 году, он включает 5 подъездов — это 75 квартир.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.