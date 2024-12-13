УК Истры провели работы по восстановлению снегозадержателей

Управляющие компании городского округа Истра продолжают активно работать над улучшением качества жизни жителей. В рамках планового ремонта специалистами МБУ «ЖКУ г. о. Истра» и УК АО «Истринская теплосеть» были проведены важные работы по восстановлению снегозадержателей, что способствует повышению безопасности и комфорта для всех жителей, сообщает пресс-служба горокруга.

В этом году осуществлен ремонт снегозадержателей в нескольких населенных пунктах. В Дедовске на Школьном проезде, 5, произведен ремонт 45 метров снегозадержателей. В Истре, на Фабричной улице, 4, — 3 метра, в п. Румянцево на Волоколамском шоссе, 38, — 6 метров и на Садовой улице, 33, — 3 метра. В общей сложности управляющие компании провели ремонт 57 метров снегозадержателей, что поможет предотвратить падение снега и льда с крыш и повысит безопасность пешеходов.

Кроме того, на этой неделе был проведен ремонт кровли в нескольких домах. В Дедовске на улице Керамической, 26 заменено мягкое рулонное покрытие на площади 10 квадратных метров. В Истре, на улице Восточной, 15, замена затронула 50 квадратных метров.

Работа управляющих компаний направлена на создание комфортных и безопасных условий для жизни жителей округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе «валять дурака», работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.