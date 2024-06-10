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УК «Истринская Теплосеть» продолжит на этой неделе ремонт входных групп

Управляющая компания в г. о. Истра АО «Истринская Теплосеть» на текущей рабочей неделе продолжит ремонт входных групп в многоквартирных домах. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Ул. ЭХ Большевик, д. № 1, 5, ул. Ленина, д. № 25, ул. Восточная д. № 15, 18, ул. Ленина, д. № 3 — планируется покраска дверей и стен, а также лавочек.

Ремонт крыльца запланирован в д. № 23/44 по ул. Босова, в д. № 40 по ул. 9-й Гвардейской дивизии, в д. № 11 по ул. Ленина (1 подъезд).

План работ сформирован в результате обследования многоквартирного жилого фонда, а также по обращениям жителей.

Обратиться в управляющую компанию жители могут по номеру круглосуточной диспетчерской службы: 8 (991) 650-68-80, 8 (977) 115-76-74.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.