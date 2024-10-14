ЦУР проводит контроль за выходом техники и уборкой дорог в Подмосковье

Заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик рассказал, что контроль уборки дорог от снега в том числе производится с помощью Центра управления регионом (ЦУР).

«ЦУР проводит контроль за выходом техники и уборкой дорог в 2 системах: РНИС и СКПДИ. Все муниципалитеты подключены к обеим автоматизированным системам», — заявил Гержик.

Ежегодно в зимний период дорожные службы руководствуются 4 сценариями работы, которые зависят от следующей погоды: снегопад, после снегопада, переход через ноль градусов, сухая погода.

Исходя из обстановки, выполняются следующие работы: обработка ПСС асфальтобетонных дорог, очистка асфальтобетонных дорог, очистка и обработка ПСС тротуаров, очистка обочин, очистка грунтовых дорог.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что важно видеть каждое мероприятие по подготовке дорожных и транспортных служб к зимнему периоду в цифровой системе.

«Только это позволяет видеть эффективность работы тех служб, которые отвечают за чистые дороги и убранные дворы, а также эффективность работы техники, которую мы постоянно обновляем и приобретаем», — сказал Воробьев.