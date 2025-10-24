«ТСК Мосэнерго» повысили надежность теплоснабжения для тысяч жителей Химок

На этой неделе они завершили модернизацию ключевой магистральной теплотрассы на улице 9 Мая и плановый ремонт разводящих сетей на улице Молодежная.

Реконструкция магистральной теплосети стала ключевым этапом модернизации теплопровода, который связывает разные районы Химок. На участке между улицами 9 Мая и Ленинградским шоссе заменили более 300 м трубопровода и провели врезку смонтированного участка в основную магистраль.

Для качественной эксплуатации и обслуживания новой инфраструктуры построили три современные тепловые камеры. Перед пуском системы провели обязательные гидравлические испытания.

Параллельно проводили работы на сетях распределительного уровня. Между домами № 18 и № 20 на улице Молодежная выполнили ремонт ветхих участков разводящих сетей. Специалисты заменили около 70 м изношенных трубопроводов.

Ввод в эксплуатацию нового магистрального участка, и реконструкция сетей повысили надежность теплоснабжения тысяч жителей Химок. Работы в рамках планового ремонта и инвестпрограммы ведут во всех микрорайонах города.

Специалисты также ведут работы по модернизации центральных тепловых пунктов: устанавливают современные датчики управления температурой, внедряют автоматизированные системы и устройства плавного пуска.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.