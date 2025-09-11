Три деревни Наро-Фоминска будут газифицированы до конца года

Работы по газификации деревень Клово, Мельниково и Макаровки ведутся с 2024 года. В Мельникове уже проложен газопровод, а в Клово активно ведутся работы, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

После завершения строительства газораспределительных сетей жители данных деревень, смогут газифицировать свои жилые дома в рамках социальной газификации.

На территории Наро-Фоминского городского округа реализуются две программы поддержки в рамках газификации населенных пунктов: Социальная газификация и Программа Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2035 года».

Социальная газификация — бесплатное подведение газа до границ земельных участков жителей в уже газифицированных населенных пунктах.

С 2022 год в Наро-Фоминском городском округе в рамках социальной газификации в «Мособлгаз» обратились с заявкой 105 жителей, имеющие льготный статус, по газификации своих жилых домов. Из них: ветераны боевых действий, в том числе участники специальной военной операции — 31, многодетные семьи — 59 и другие. В 47 домах — осуществлен пуск газа.

«В Наро-Фоминском городском округе дома участников СВО подключаются к газу в приоритетном порядке», — прокомментировал секретарь местного отделения «Единой России», глава округа Роман Шамнэ.

Например, участники СВО и члены их семей среди множества других мер господдержки могут получить оплату расходов на газификацию домовладения в размере 100 тысяч рублей.

«Благодаря реализации Народной программы бесплатный газ подводится к частным участкам, выделяются льготы на приобретение газового оборудования», — рассказала член местного отделения партии «Единая Россия», начальник территориального управления Атепцево Ирина Волошина.

Также в рамках программы Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2035 года» установлены критерии для включения мероприятий по газификации, а именно: количество граждан, имеющих постоянную регистрацию по месту жительства в населенном пункте, от 30 человек и предельный лимит капитальных затрат на газификацию населенного пункта в расчете на одного гражданина, имеющего регистрацию по месту жительства, — не более 450 тысяч рублей.

Нужно подчеркнуть, что при поддержке «Единой России» программа социальной газификации распространяется и на садоводческие товарищества.

Всего в Подмосковье действует 75 мер поддержки участников СВО и членов их семей. Узнать подробней о льготах по газификации, можно на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.