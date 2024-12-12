сегодня в 09:52

Температуру в батареях в Москве повысят из-за похолодания

В столице специалисты скорректировали работу системы отопления в соответствии с погодными условиями, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Московском регионе ожидается похолодание, в ночные часы температура воздуха может опуститься до минус 12 градусов», — отметил вице-мэр.

По его словам, рабочие в четверг начали поэтапно повышать температуру в системе.

Бирюков напомнил, что техрежимы системы централизованного теплоснабжения в мегаполисе выбирают в соответствии с температурой на улице. Задания на корректировку выдают специалистам заранее на основании прогноза погоды.

Как уточнил заммэра, корректировка показателя проходит под контролем диспетчерских служб ПАО «МОЭК», ее производят автоматически на основании показателей датчиков температуры.